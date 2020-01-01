Усик назвал главную проблему украинских политиков

Боксер недоволен тем, что политики занимаются "брехней и плюванием друг на друга".

Известный боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, поделился своим мнением об украинских политиках.

"Никого бы не бил из политиков, потому что не брал бы на себя обязательство палача. Знаете какая проблема у наших политиков? Они все сворачивают на предшественников: "Вот вы сделали так", "а вот вы...". Они вот так вот сворачивают.

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Это такая вот детская штука во дворе. Ну это смешно - взрослые мужики занимаются брехней, плюванием друг на друга: "Это вы сделали, это вы не сделали". Соберитесь все, кто там есть, и пойдите пособирайте мусор в лесу, который поразбросали предшественники ваши. Пойдите почистите дороги, которые грязные.

А друг на друга бубнеть - смешно. Это можно показывать по телевизору, как какое-то шоу", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Эхо Киева.

Ранее сообщалось, что Александр Усик написал мотивационное стихотворение.