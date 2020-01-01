Тайсон рассказал, как Уайлдер может победить Фьюри

Легендарный боксер считает, что Деонтею Уайлдеру нужно признать свои ошибки в реванше.

Экс-чемпион мира Майк Тайсон считает, что Деонтей Уайлдер сумеет одолеть Тайсона Фьюри в третьем бою только в том случае, если признает свои ошибки.

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"Мы должны уметь признавать ошибки. Нужно уметь говорить: "Да, я облажался, победил лучший боец". Нельзя позволить эго уничтожить нас, и никто не был больше поглощен им, чем я. Мы ищем оправдания, когда проигрываем. Но нужно смотреть на поражения как на часть образования.

Я не знаю, победит ли Уайлдер в третьем бою, но для этого нужно победить себя в жизни. Сейчас он сам является самым главным оппонентом. Он не устоит в бою с Фьюри, если не справится с собой", - приводит слова Тайсона Yahoo! Sports.

Ранее Тайсон Фьюри сообщил, почему Деонтей Уайлдер согласился на третий бой.