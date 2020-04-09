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Усик: Мне все равно, что происходит в других странах, главное, чтобы просцветала Украина

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Боксер считает, что в нашей стране не нужно проводить декоммунизацию.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик высказался о декоммунизации в Украине.

“Мне кажется, декоммунизацию не надо проводить, ведь СССР уже нет. Во-первых, если мы хотим по-другому назвать улицы, то необходимо построить города и делать их там, а не переименовывать старые. Тем более, что это очень затратно, большинству людей такие проблемы не нужны сейчас. Им вообще без разницы, как называются улицы, главное - чтобы был хлебушек. 

Да не нужно переименовывать, не нужно. Ничего в этом не будет от того, что мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы разделим только народ. Пятерым нравится, пятерым - нет. Все.

Те, кто хотят проводить это, пусть сами возьмут мыло, веревку и повесятся, ведь они тоже из СССР. Пусть проведут декоммунизацию себя. Эти люди раньше сами в партиях состояли, а теперь рассказывают, как нужно делать. Это делают для того, чтобы разделить внутреннее состояние моей страны.

Мне все равно, что там происходит в других государствах. Главное, чтобы здесь, внутри расцветал цветок - Украина. Именно этого я желаю, а не орать: “Ты - москаль, а ты - Бандера“. Я не разделяю нас на тех, кто за того и за того“, - рассказал украинец в интервью Youtube-каналу Эхо Киева.

Ранее Александр Усик записал мотивационное стихотворение.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Осталось 500 символов
Бондаренко709    09.04.2020, 19:13
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Бондаренко709
усик=дно
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