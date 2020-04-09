Бетербиев: В реванше с Гвоздиком нет смысла

Российский боксер готов провести бой с украинцем, но только если Гвоздик станет обладателем пояса.

Чемпион по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев заявил, что не видит смысла в реванше против Александра Гвоздика.

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“Я вообще удивляюсь иногда боксерам, интересный народ все-таки. После боя уже полгода прошло. Я понимаю, что надо было еще отойти, туда-сюда, но обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или раздельное решение судей. А так...

Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем, буду рад встретиться. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды. В любителях я его побеждал и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз“, - приводит слова Бетербиева Спорт-Экспресс.

Ранее Гвоздик заявил, что хочет организовать реванш против Бетербиева.