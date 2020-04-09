Фьюри: Коронавирус - это самая большая угроза

Британец назвал единственный способ защиты.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал всех людей оставаться дома во время пандемии коронавируса.

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“Коронавирус - это самая большая угроза, с которой сталкивалась эта страна на протяжении долгих лет. Наша лучшая защита против нее - сделать так, чтобы люди оставались дома. Это не просто угроза для пожилых и уязвимых людей. Вирус может навредить каждому, несмотря на то, какими бы неуязвимыми мы себе не казались.

Так что, если вы хотите помочь бороться с коронавирусом, то, пожалуйста, оставайтесь дома. Это единственный способ, который поможет остановить распространение вируса. Оберегайте нашу Национальную службу здравоохранения Великобритании и сохраните тысячи жизней в стране.

Пожалуйста, прислушайтесь к этому совету и оставайтесь дома. Желаю всего самого лучшего, пусть хранит вас Бог. Вскоре увидимся“, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее Фьюри назвал плюс в пандемии коронавируса.