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Хэйни восстановлен в качестве чемпиона WBC в весе Ломаченко

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Боксер вернул себе статус чемпиона.
Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни
Boxing Scene

Американский легковес Дэвин Хэйни (24-0-0, 15 KO) восстановлен в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC, об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

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Чемпионский титул должен был быть разыгран между Хавьером Фортуной и Люком Кэмпбеллом, которые занимают первые места в рейтинге, но из-за коронавируса бой перенесли, а Хэйни обратился в организацию получить свой титул обратно.

“Сейчас я намерен защитить свой титул против обязательного претендента Хавьера Фортуны. Вы должны понимать, что я обязан предоставить ему шанс, так он должен стать моим следующим соперником. После этого я буду готов к большим боям“, - заявил Хэйни для Boxing Scene.

Напомним, что в легком дивизионе выступает Василий Ломаченко, который является “франчайзинговым чемпионом“ WBC.

Ранее Ломаченко ответил на вызов Хэйни в соцсетях.

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Теги: Дэвин Хэйни, бокс
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