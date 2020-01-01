Переключиться на мобильную версию

Не сдамся и не оступлюсь: Усик записал мотивационное стихотворение

Комментариев: 0
Спортсмен считает, что нужно всегда оставаться человеком.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик записал мотивационное стихотворение.

“Будильник в 5 утра поднимет,
С улыбкой встану и пойду.
Найду кроссовки беговые
У неба силу я возьму.
С любовью бег я начинаю,
И к цели ближе становлюсь,
А в голове мотив играет:
Не сдамся и не оступлюсь.
Большая сила мною движет,
Ребенок смотрит на меня.
Когда я был еще ребенком,
Мечтал, что стану кем-то я.
Возможно, буду президентом,
Возможно, стану пастухом,
А нужно просто человеком быть до конца,
В этом - закон.
Закон для многих он не писан,
Не нужно так переживать.
На выходе большая “касса“,
Создатель спросит со всех нас.
За слово острое соседу, за обиду, что таил,
За то, что мало ты любил,
За то, что упрекнул ты брата, за то что маму не простил,
За то что жизнь считаешь мрачной,
И сердцем всем не полюбил“, - заявил Усик.

Напомним, что ранее Усик посвятил стихотворение Ангелу-хранителю.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс, видео, стихотворение
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь