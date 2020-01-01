Не сдамся и не оступлюсь: Усик записал мотивационное стихотворение

Спортсмен считает, что нужно всегда оставаться человеком.

Украинский боксер Александр Усик записал мотивационное стихотворение.

“Будильник в 5 утра поднимет,

С улыбкой встану и пойду.

Найду кроссовки беговые

У неба силу я возьму.

С любовью бег я начинаю,

И к цели ближе становлюсь,

А в голове мотив играет:

Не сдамся и не оступлюсь.

Большая сила мною движет,

Ребенок смотрит на меня.

Когда я был еще ребенком,

Мечтал, что стану кем-то я.

Возможно, буду президентом,

Возможно, стану пастухом,

А нужно просто человеком быть до конца,

В этом - закон.

Закон для многих он не писан,

Не нужно так переживать.

На выходе большая “касса“,

Создатель спросит со всех нас.

За слово острое соседу, за обиду, что таил,

За то, что мало ты любил,

За то, что упрекнул ты брата, за то что маму не простил,

За то что жизнь считаешь мрачной,

И сердцем всем не полюбил“, - заявил Усик.

Напомним, что ранее Усик посвятил стихотворение Ангелу-хранителю.