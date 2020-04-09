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Усик: Нет плохих людей в мире, есть просто плохие поступки

Комментариев: 4
Каждым человеком двигает доброта или любовь.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик высказался о человеческой сущности.

“Мне кажется, что у всех людей, если взять детские воспоминания, была движущая сила. Для того, чтобы достигать чего-то, что-то должно тобой двигать. Тобой должна двигать доброта, любовь. Вообще, нет плохих людей в мире. Есть просто плохие поступки.

Человек - это образ Создателя, он всегда хороший. Но вот эти поступки, которые сидят в хорошем теле, не позволят человеку добиться больших результатов. Если есть червяк внутри, высоты в жизни не жди“, - заявил Усик на Youtube-канале USYK17.

Ранее Усик жестко ответил критикам.

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Теги: Александр Усик, бокс, видео
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Комментариев (4)
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GreenPeace!    09.04.2020, 09:11
Оценка:  0
GreenPeace!
Сектанта он мне напоминает.Добрые люди даже мяса не едят,о плохих поступках уже молчу
blya-tolyan    09.04.2020, 08:17
Оценка:  +6
blya-tolyan
а кто управляет поступками, тупавотое существо? руЦкие пОпы?
гость  (аноним)  09.04.2020, 07:54
Оценка:  +2
гость
Тут ты Саша неправ.
blya-tolyan    09.04.2020, 08:16
Оценка:  +6
blya-tolyan
боксёр-философ = КЛИНИКА
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