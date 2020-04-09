Усик: Нет плохих людей в мире, есть просто плохие поступки

Каждым человеком двигает доброта или любовь.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик высказался о человеческой сущности.

“Мне кажется, что у всех людей, если взять детские воспоминания, была движущая сила. Для того, чтобы достигать чего-то, что-то должно тобой двигать. Тобой должна двигать доброта, любовь. Вообще, нет плохих людей в мире. Есть просто плохие поступки.

Человек - это образ Создателя, он всегда хороший. Но вот эти поступки, которые сидят в хорошем теле, не позволят человеку добиться больших результатов. Если есть червяк внутри, высоты в жизни не жди“, - заявил Усик на Youtube-канале USYK17.

Ранее Усик жестко ответил критикам.