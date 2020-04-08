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Поветкин: Усик может устроить переполох в супертяжелом дивизионе

Комментариев: 5
Россиянин признался, что ему тяжело оценивать шансы украинца в потенциальном бою против Энтони Джошуа.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский боксер Александр Поветкин оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

“Я хорошо отношусь к Усику. Он замечательный парень и сильный боксер. Думаю, что он может устроить переполох в супертяжелом весе.

Если говорить о шансах Усика в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Александра“, - цитирует Поветкина РИА Новости.

Ранее Поветкин признался, что хочет провести реванш против Владимира Кличко.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Александр Усик
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Комментариев (5)
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vladimir30kh    08.04.2020, 22:10
Оценка:  +6
vladimir30kh
Пипеткин уже устроил "переполох" Джошуа. Такого кайфа я давно не получал отлицезрения отпи.зженого кацапа. Осталось Усику повторить )))))))
Переполох  (аноним)  08.04.2020, 21:54
Оценка:  0
Переполох
Идите на х уй оба - и Усик, и Поветкин. У всех в животах из-за вас переполох. Мойте руки, не ешьте с пола и не мочитесь а парадном по старой российской привычке. Да, ещё носите маски, а то запах перегара и бояры от вас портит людям аппетит.
гость  (аноним)  08.04.2020, 21:43
Оценка:  0
гость
Да, усик уже устроил переполох у себя в голове. Лепит такое, что и на голову не натянешь...
АК-74  (аноним)  08.04.2020, 21:34
Оценка:  0
АК-74
Кто бы сомневался. Лапоть за лаптя болеет, хотя, нужно признать, что российский здоровее психически его крымского визави))). Такой хрени не несет, как наш Усуся))). Шансов у Уса-0,хрен десятых в бою с Джошиком.
гость  (аноним)  08.04.2020, 21:25
Оценка:  0
гость
там Хуиб ссыкун насрал полный памперс и полную заговненую папаху горного осла . ну и чмо. а все ждали когда в америке пацан ему ебло размажет макаке.
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