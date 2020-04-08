Поветкин: Усик может устроить переполох в супертяжелом дивизионе

Россиянин признался, что ему тяжело оценивать шансы украинца в потенциальном бою против Энтони Джошуа.

Российский боксер Александр Поветкин оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

“Я хорошо отношусь к Усику. Он замечательный парень и сильный боксер. Думаю, что он может устроить переполох в супертяжелом весе.

Если говорить о шансах Усика в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Александра“, - цитирует Поветкина РИА Новости.

Ранее Поветкин признался, что хочет провести реванш против Владимира Кличко.