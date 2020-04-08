Поветкин: Хотел бы провести реванш с Владимиром Кличко
Россиянин не собирается завершать карьеру.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин заявил, что хочет провести реванш с украинцем Владимиром Кличко.
“Мне 40 лет, но желания бросать бокс нет. Хочется и дальше выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко.
Но я не оставляю надежд, что и с Энтони Джошуа встречусь в ринге. Самый сложный бой в карьере? Скорее всего, это Марко Хук“, - приводит слова Поветкина портал РИА Новости.
Напомним, бой между Кличко-младшим и Поветкиным состоялся в 2013 году. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.
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