Джошуа: Британские боксеры не получают должного уважения от мировых СМИ

Именитый супертяжеловес считает, что пресса, которая находится под влиянием США, не уважает британских спортсменов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что некоторые СМИ не оказывают должного уважения боксерам из Великобритании.

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"Прошлый год стал самым сложным в моей карьере, он был очень жестким. Как британский боксер могу сказать, что мировые СМИ, которые в какой-то степени находятся под влиянием США, не оказывают должного уважение нам.

Американцы заботятся только об американцах. Поэтому после поражения у меня был огромный вызов, и мне нужно было победить на 100 процентов, чтобы справиться с давлением", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Отметим, что 1 июня 2019 года Энтони Джошуа впервые проиграл на профессиональном ринге - его нокаутировал Энди Руис в 7-м раунде. Это был первый бой Энтони в США.

В реванше Джошуа разобрался с соперником и вернул себе титулы чемпиона мира.