Спенс: Я стал более сосредоточен на боксе после ДТП

Американец рассказал, как на него повлияла авария, в которую он попал.

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC Эррол Спенс заявил, что ДТП изменило его в лучшую сторону.

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"Мне кажется, что эта авария была пробуждающим звонком от бога, который сказал мне быть более сфокусированным. Наверное, я никогда не был так сосредоточен на боксе, как в данный момент. Я пытаюсь отдавать всего себя и доказать окружающим, что они ошибались на мой счет.

В YouTube много чего наговорили: "Будет ли Спенс прежним? Что с его рефлексами? Сможет ли он драться, как раньше?". Я должен выйти на ринг и доказать, что я прежний Спенс", - приводит слова боксера Boxing Scene.

Напомним, Эррол Спенс угодил в серьезную аварию на своем роскошном суперкаре. В Сети было опубликовано видео случившегося.

Боксер был в состоянии алкогольного опьянения, когда попал в аварию.