Ломаченко заявил, что хочет провести бой против Мейвезера

Украинец хочет драться с непобежденными.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко заявил, что хотел бы провести поединок против непобежденного Флойда Мейвезера.

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“С кем бы я провел бы бой, если бы мог встретиться с любым соперником? Моя цель - драться с непобедимыми боксерами.

Мне нравится боксировать с теми, кто идет без поражений. Мне бы хотелось провести бой с Мейвезером“, - рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее украинец заявил, что готов драться со всеми, чтобы доказать, что существует только один чемпион.