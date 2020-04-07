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Ломаченко заявил, что хочет провести бой против Мейвезера

Комментариев: 2
Украинец хочет драться с непобежденными.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко заявил, что хотел бы провести поединок против непобежденного Флойда Мейвезера.

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“С кем бы я провел бы бой, если бы мог встретиться с любым соперником? Моя цель - драться с непобедимыми боксерами.

Мне нравится боксировать с теми, кто идет без поражений. Мне бы хотелось провести бой с Мейвезером“, - рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее украинец заявил, что готов драться со всеми, чтобы доказать, что существует только один чемпион.

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Теги: Василий Ломаченко, Флойд Мейвезер, бокс
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    07.04.2020, 23:07
Оценка:  0
vladimir30kh
Ура !!! Тупые и борзые кацапы получили от саудитов х.@.й в рот по самые гланды ))))) А путлер еще и в жопу в добавок
pусский  (аноним)  07.04.2020, 19:29
Оценка:  0
pусский
Ничего не скажешь, кроме того, что Вася приохуел... Путин, конечно, многое может, но заставить Мейвезера выйти на ринг с Васей - здесь и ВВП бессилен!
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