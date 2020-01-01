Ломаченко высоко оценил бойцовский стиль Лопеса
Украинец назвал сильные стороны соперника.
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о стиле своего соперника Теофимо Лопеса.
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“Я должен признать, что у Лопеса действительно непростой стиль. Легко драться с атакующими боксерами, которые идут вперед, ведь тогда у тебя есть пространство для маневра, можно самому решать, что делать дальше.
С контр-панчерами все намного сложнее. В этих поединках нужен боксерский IQ. Здесь одержит победу тот, кто поймает и переиграет соперника“, - рассказал Ломаченко YouTube-каналу Top Rank Boxing.
Ранее Ломаченко заявил, что хочет посмотреть в глаза Лопеса после боя.
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