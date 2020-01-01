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Ломаченко высоко оценил бойцовский стиль Лопеса

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Украинец назвал сильные стороны соперника.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о стиле своего соперника Теофимо Лопеса.

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“Я должен признать, что у Лопеса действительно непростой стиль. Легко драться с атакующими боксерами, которые идут вперед, ведь тогда у тебя есть пространство для маневра, можно самому решать, что делать дальше.

С контр-панчерами все намного сложнее. В этих поединках нужен боксерский IQ. Здесь одержит победу тот, кто поймает и переиграет соперника“, - рассказал Ломаченко YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее Ломаченко заявил, что хочет посмотреть в глаза Лопеса после боя.

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Теги: Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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