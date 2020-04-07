Ломаченко: Готов драться со всеми, чтобы сказали, что есть один чемпион - Лома

Украинец рассказал вызове Девина Хэйни в соцсетях.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко сообщил, что готов ответить на любой вызов, чтобы доказать, что является лучшим.

"Я готов драться со всеми только для того, чтобы все сказали, что есть только один чемпион, и имя этого чемпиона - Лома", - сказал Василий в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Также украинец рассказал, почему ответил на вызов Девина Хэйни в социальных сетях.

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"Я увидел пост DAZN и у меня в топе выбило комментарий Хэйни: "Я его нокаутирую". Я ему и ответил: "Ты серьезно, парень?". Он ни с кем не боксировал, а делает такие громкие заявления.

А он на это ответил, что давай дадим фанам то, что они хотят. Ну я и написал, что без проблем, я готов. Он знает, что я готов, и он сам хочет этого поединка", - отметил Ломаченко.

Ранее Василий Ломаченко признался, что хочет увидеть реакцию Теофимо Лопеса после их поединка.