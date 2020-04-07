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Ломаченко: Готов драться со всеми, чтобы сказали, что есть один чемпион - Лома

Комментариев: 3
Украинец рассказал вызове Девина Хэйни в соцсетях.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко сообщил, что готов ответить на любой вызов, чтобы доказать, что является лучшим.

"Я готов драться со всеми только для того, чтобы все сказали, что есть только один чемпион, и имя этого чемпиона - Лома", - сказал Василий в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Также украинец рассказал, почему ответил на вызов Девина Хэйни в социальных сетях.

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"Я увидел пост DAZN и у меня в топе выбило комментарий Хэйни: "Я его нокаутирую". Я ему и ответил: "Ты серьезно, парень?". Он ни с кем не боксировал, а делает такие громкие заявления.

А он на это ответил, что давай дадим фанам то, что они хотят. Ну я и написал, что без проблем, я готов. Он знает, что я готов, и он сам хочет этого поединка", - отметил Ломаченко.

Ранее Василий Ломаченко признался, что хочет увидеть реакцию Теофимо Лопеса после их поединка.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Top Rank
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 09:28
Оценка:  0
гость
Ломаченко, признают одним из лучших боксеров по за последние 50 лет ( техника, скорость, сила удара для своего веса и не только )
А желчи у комментаторов хватает ...
гость  (аноним)  07.04.2020, 09:03
Оценка:  0
гость
08:36-полностью с тобой согласен. Когда-то этого вафла вынесут с ринга наxyй. И после этого Гома повесит трусы на гвоздь. Его пиздa не за горой
гость  (аноним)  07.04.2020, 08:36
Оценка:  0
гость
Один петушок есть. Он не забыл что весит 55кг )) какой один чемпион. С него тяжеловесы отбивную сделают.
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