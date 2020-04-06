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Ломаченко: Будет интересно увидеть реакцию Лопеса после нашего боя

Комментариев: 3
Украинец считает своего соперника хорошим боксером.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко высказался о предстоящем бое с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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“Я действительно считаю Лопеса хорошим боксером. Он молодой и голодный. Я хочу получить этот поединок, потому что он держит мой пояс IBF.

Теофимо любит рассказывать о том, в каком раунде он закончит наш бой. Это хорошо, ведь он просто подогревает интерес.

Меня интересует то, как я буду смотреть в глаза Лопеса и его отца после боя. Будет крайне интересно увидеть их реакцию“, - сказал украинец в интервью Top Rank.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес перенесли из-за коронавируса.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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Комментариев (3)
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Лома  (аноним)  06.04.2020, 21:37
Оценка:  -3
Лома
Меня интересует то, как я буду смотреть в глаза Лопеса и его отца после боя. Это будут несчастные глаза двух побитых собак.
АК-74  (аноним)  06.04.2020, 20:06
Оценка:  0
АК-74
Лопес будет так спокойно одевать остальные 3-ри своих пояса. А любитель России, вытирая слезы и сопли, в объятиях кума Усыка, поедут на Россию, запивать боярышником горе поражения.
LeonMaster    06.04.2020, 21:48
Оценка:  +6
LeonMaster
можешь сейчас поехать, чего боя ждать.
А Усик и Ломаченко будут продолжать выходить под флаг Украины на лучшие мировые площадки и потом возвращаться в нашу страну, где им будут рады.
Для страны они делают очень много. А то что они тебе не угодили...и не должны, тебе и папа Римский и мать Тереза не угодят
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