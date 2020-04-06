Ломаченко: Будет интересно увидеть реакцию Лопеса после нашего боя
Украинец считает своего соперника хорошим боксером.
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко высказался о предстоящем бое с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.
Читай также: Лопес: Ломаченко - высокомерный подонок
“Я действительно считаю Лопеса хорошим боксером. Он молодой и голодный. Я хочу получить этот поединок, потому что он держит мой пояс IBF.
Теофимо любит рассказывать о том, в каком раунде он закончит наш бой. Это хорошо, ведь он просто подогревает интерес.
Меня интересует то, как я буду смотреть в глаза Лопеса и его отца после боя. Будет крайне интересно увидеть их реакцию“, - сказал украинец в интервью Top Rank.
Напомним, бой Ломаченко - Лопес перенесли из-за коронавируса.
Полная версия правил
А Усик и Ломаченко будут продолжать выходить под флаг Украины на лучшие мировые площадки и потом возвращаться в нашу страну, где им будут рады.
Для страны они делают очень много. А то что они тебе не угодили...и не должны, тебе и папа Римский и мать Тереза не угодят