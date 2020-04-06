Ломаченко: Будет интересно увидеть реакцию Лопеса после нашего боя

Украинец считает своего соперника хорошим боксером.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко высказался о предстоящем бое с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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“Я действительно считаю Лопеса хорошим боксером. Он молодой и голодный. Я хочу получить этот поединок, потому что он держит мой пояс IBF.

Теофимо любит рассказывать о том, в каком раунде он закончит наш бой. Это хорошо, ведь он просто подогревает интерес.

Меня интересует то, как я буду смотреть в глаза Лопеса и его отца после боя. Будет крайне интересно увидеть их реакцию“, - сказал украинец в интервью Top Rank.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес перенесли из-за коронавируса.