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Лопес: Сейчас я жирный кусок де**ма

Комментариев: 7
Американец заявил, что боя с Ломаченко не будет, если он не сможет согнать лишний вес.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopez/

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес сообщил, что его поединок против Василия Ломаченко может не состояться из-за того, что он набрал лишний вес во время карантина.

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“Я сейчас в Арканзасе. Я сказал жене, что нам нужно уехать из Нью-Йорка, потому что он будет центром эпидемии, и так и случилось. Мне нельзя заразиться - у меня астма, и в моем случае коронавирус может даже привести к смерти.

Сейчас я толстый. Я возобновил тренировки, ведь мне нужно сгонять вес. Сейчас я вешу около 72,5 кг, я слишком тяжелый. Если я ничего с этим не сделаю, то никакого боя с Ломаченко не будет.

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Если я не смогу согнать вес до легкого, то перейду в первый полусредний вес. Мы уже обсудили это с отцом. Сейчас я жирный кусок де**ма, мне нужно сбросить вес“, - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко - высокомерный подонок.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  08.04.2020, 17:36
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гость
там Хуиб ссыкун насрал полный памперс и полную заговненую папаху горного осла . ну и чмо. а все ждали когда в америке пацан ему ебло размажет макаке.
русский  (аноним)  06.04.2020, 21:30
Оценка:  0
русский
Россия - впердё!
pусский  (аноним)  06.04.2020, 14:09
Оценка:  0
pусский
Слава великой России!
pусский  (аноним)  06.04.2020, 14:07
Оценка:  0
pусский
Да здравствует Путин!
петенька  (аноним)  06.04.2020, 11:53
Оценка:  0
петенька
Лопес накажет Ломаченка в его узкий пророссийский пуканчик. Заставит Родину любить. Войдет в него с ревом и будет трахать, пока из пукана не потечет шоколад.
гость  (аноним)  06.04.2020, 05:16
Оценка:  0
гость
Е..б..и свая мама задница.
гость  (аноним)  06.04.2020, 01:42
Оценка:  0
гость
Этот жирный кусок де**ма прав
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