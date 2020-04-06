Лопес: Сейчас я жирный кусок де**ма

Американец заявил, что боя с Ломаченко не будет, если он не сможет согнать лишний вес.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес сообщил, что его поединок против Василия Ломаченко может не состояться из-за того, что он набрал лишний вес во время карантина.

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“Я сейчас в Арканзасе. Я сказал жене, что нам нужно уехать из Нью-Йорка, потому что он будет центром эпидемии, и так и случилось. Мне нельзя заразиться - у меня астма, и в моем случае коронавирус может даже привести к смерти.

Сейчас я толстый. Я возобновил тренировки, ведь мне нужно сгонять вес. Сейчас я вешу около 72,5 кг, я слишком тяжелый. Если я ничего с этим не сделаю, то никакого боя с Ломаченко не будет.

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Если я не смогу согнать вес до легкого, то перейду в первый полусредний вес. Мы уже обсудили это с отцом. Сейчас я жирный кусок де**ма, мне нужно сбросить вес“, - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко - высокомерный подонок.