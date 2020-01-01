Пулев сообщил дату, когда может состояться бой с Джошуа

Болгарин верит, что их поединок можно будет организовать летом.

Боксер супертяжелого веса Кубрат Пулев сообщил, когда его поединок с британцем Энтони Джошуа может состояться.

Читай также: Хирн назвал дату, когда может состояться бой Джошуа - Пулев

“Несмотря на трудности, мы должны найти новые возможности для улыбок. Невзирая на плохие времена, нам необходимо оставаться счастливыми и верить в лучшее будущее.

Несмотря на мою реальную точку зрения о ситуации с коронавирусом, я твердо верю, что титульный матч можно будет провести в новую дату, 25-го июля. Давайте докажем, как быстро люди могут адаптироваться, насколько мы гибки, какими неограниченными способностями мы обладаем, и что мы гораздо сильные, чем какой-то там вирус“, - цитирует Пулева Boxing Scene.

Отметим, что изначально поединок Джошуа - Пулев планировался на 20 июня.

Напомним, что Джошуа отправился на карантин.