Пакьяо самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

Предварительный тест боксера оказался отрицательным.

Чемпион мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо самоизолировался из-за контакта с зараженным коронавирусом, об этом сообщает Boxing Scene.

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По информации источника, филиппинец вместе с семьей отправился на карантин. Боксер принял такое решение после того, как провел встречу с политиком Аквилино Пименталем, у которого был выявлен коронавирус.

“Я готов сдать мазок ради своей семьи и страны, но я буду проходить обычную процедуру как и все. Я знаю, что есть много других людей, которые должны быть в приоритете при прохождение тестирования“, - заявил Пакьяо.

Отмечается, что предварительный тест Пакьяо на коронавирус оказался отрицательным.

Ранее сообщалось, что Джошуа отправился на карантин.