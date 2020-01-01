Переключиться на мобильную версию

Пакьяо самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

Комментариев: 0
Предварительный тест боксера оказался отрицательным.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Чемпион мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо самоизолировался из-за контакта с зараженным коронавирусом, об этом сообщает Boxing Scene.

Читай также: Пакьяо: Я не боюсь умереть от коронавируса

По информации источника, филиппинец вместе с семьей отправился на карантин. Боксер принял такое решение после того, как провел встречу с политиком Аквилино Пименталем, у которого был выявлен коронавирус.

“Я готов сдать мазок ради своей семьи и страны, но я буду проходить обычную процедуру как и все. Я знаю, что есть много других людей, которые должны быть в приоритете при прохождение тестирования“, - заявил Пакьяо.

Отмечается, что предварительный тест Пакьяо на коронавирус оказался отрицательным.

Ранее сообщалось, что Джошуа отправился на карантин.

Поделись:
Теги: Мэнни Пакьяо, бокс, коронавирус, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь