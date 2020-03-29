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Отец британского боксера умер от коронавируса

Комментариев: 2
В семье Энтони Ярда произошла трагедия.
Энтони Ярд
Энтони Ярд
Getty Images

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Энтони Ярд поделился трагическим событием в своей жизни.

Отец спортсмена умер из-за коронавируса. Об этом Ярд написал в Stories на своей страничке в Instagram.

“Я очень приватный человек и я до сих пор прибываю в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома.

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Вчера мой отец скончался от этого вируса, и у него не было проблем со здоровьем. Чем больше людей будут выходить на улицу и контактировать друг с другом, тем больше будет распространяться вирус.

Я не врач, но я знаю, что находясь дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Это действительно не стоит риска“, - написал Ярд.

Энтони Ярд сообщил о смерти отца
Энтони Ярд сообщил о смерти отца
instagram.com/mranthonyyarde/

Стоит сказать, что во всем мире зафиксировано более 678 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 31 700 человек скончались, а 145 609 - вылечились.

Напомним, в 2019 году Ярд мог выиграть чемпионский титул, но проиграл нокаутом Сергею Ковалеву.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Эспаньола умер от коронавируса.

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Теги: бокс, Энтони Ярд, коронавирус, смерть, COVID-19
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.03.2020, 15:55
Оценка:  0
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М@СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М@СКОВИТ!
АМИНЬ!
pусский  (аноним)  29.03.2020, 15:26
Оценка:  0
pусский
Караул, коронавирус косит негров! Гы-гы-гы, блять, скоро американцы назовут Коронавируса расистом, потому что у них негритосы совсем охуели и вылезли руководить!
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