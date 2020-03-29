Отец британского боксера умер от коронавируса

В семье Энтони Ярда произошла трагедия.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Энтони Ярд поделился трагическим событием в своей жизни.

Отец спортсмена умер из-за коронавируса. Об этом Ярд написал в Stories на своей страничке в Instagram.

“Я очень приватный человек и я до сих пор прибываю в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома.

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Вчера мой отец скончался от этого вируса, и у него не было проблем со здоровьем. Чем больше людей будут выходить на улицу и контактировать друг с другом, тем больше будет распространяться вирус.

Я не врач, но я знаю, что находясь дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Это действительно не стоит риска“, - написал Ярд.

Энтони Ярд сообщил о смерти отца instagram.com/mranthonyyarde/

Стоит сказать, что во всем мире зафиксировано более 678 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 31 700 человек скончались, а 145 609 - вылечились.

Напомним, в 2019 году Ярд мог выиграть чемпионский титул, но проиграл нокаутом Сергею Ковалеву.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Эспаньола умер от коронавируса.