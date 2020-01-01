Тайсон нокаутировал Формана и встретится с Али в финале
Легендарный Майк Тайсон вышел в финал фэнтези-турнира, который проводит Всемирная боксерская суперсерия.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вышел в финал виртуального турнира eWBSS Heavyweight Legends.
В рамках 1/2 финала американец победил легендарного Джорджа Формана, отправив его в нокаут в четвертом раунде.
В финале турнира Тайсону предстоит встретится с Мохаммедом Али, который в полуфинальном поединке досрочно одержал победу над Санни Листоном.
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