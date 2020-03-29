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Лопес: Не важно когда и где, я надеру зад Ломаченко

Комментариев: 4
Американец настроен провести бой с украинским боксером.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес по-прежнему настроен провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

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"Не важно когда и не важно где, я просто хочу надрать ему зад", - приводит слова Лопеса пресс-служба Top Rank.

Напомним, бой между Ломаченко и Лопесом был назначен на 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса WBO объявила об отмене всех поединков до июня.

Ранее сообщалось, что страдающий астмой Теофимо Лопес покинул Нью-Йорк из-за COVID-19.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  29.03.2020, 11:03
Оценка:  0
гость
ЗАЛУпес твои пухлые губы будут вибрировать по шкурке члена Ломаченко очень громко.
гость  (аноним)  29.03.2020, 10:20
Оценка:  0
гость
Е би кацапоидное говноуе бище
гость  (аноним)  29.03.2020, 09:48
Оценка:  +1
гость
Так ты пи..дар? Заднепроходчик? Лупезд. Свою жопу мажь вазелином, тут есть кому ее порвать.
гость  (аноним)  29.03.2020, 09:30
Оценка:  -1
гость
Давай залупес трахни кацапское чмо
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