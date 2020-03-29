Лопес: Не важно когда и где, я надеру зад Ломаченко

Американец настроен провести бой с украинским боксером.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес по-прежнему настроен провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

Читай также: Арум: Ломаченко проводит тренировочный лагерь в Украине

"Не важно когда и не важно где, я просто хочу надрать ему зад", - приводит слова Лопеса пресс-служба Top Rank.

Напомним, бой между Ломаченко и Лопесом был назначен на 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса WBO объявила об отмене всех поединков до июня.

Ранее сообщалось, что страдающий астмой Теофимо Лопес покинул Нью-Йорк из-за COVID-19.