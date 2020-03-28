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Ломаченко извинился перед православными за фейковый религиозный пост

Комментариев: 8
Украинец попал в неприятную ситуацию из-за религиозной публикации.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко был вынужден приносить извинения перед православными людьми.

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Накануне именитый боксер в Stories на своей страничке в Instagram призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне дверей домов. По его словам, это нужно было сделать, так как был отслужен Параклис Божией Матери.

Спустя время Ломаченко удалил эту информацию и принес извинения за публикацию фейка.

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“Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать его.

Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех“, - написал Ломаченко в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса отменили из-за пандемии коронавируса.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  29.03.2020, 10:22
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Пацалуй иконку запей боярой и усе прайдет
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Мракобесие рулит
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Кацапоидры обосраные
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Русофашисто ни облика ни морали
гость  (аноним)  29.03.2020, 08:37
Оценка:  0
гость
мудозвоны он не петух майдаунный и никогда не будет орать как еб анутый слава украине. не дождетесь нацики опущенные.
гость  (аноним)  29.03.2020, 08:35
Оценка:  +1
гость
вытриАНУСЫ ато вы как всегда и не меняетесь с кастрюлями на голове. н уошибся человек все бывает а вы дристуны сразу оскорбляете его.
Boxerogos    29.03.2020, 08:32
Оценка:  -24
Boxerogos
Пропущенные удары по черепу не прошли бесследно для Васи.Но раз извинился,значит инцидент исчерпан.Все иногда беса гонят.
гость  (аноним)  29.03.2020, 08:27
Оценка:  -2
гость
Говнобыдлочмо
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