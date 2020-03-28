Ломаченко извинился перед православными за фейковый религиозный пост

Украинец попал в неприятную ситуацию из-за религиозной публикации.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко был вынужден приносить извинения перед православными людьми.

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Накануне именитый боксер в Stories на своей страничке в Instagram призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне дверей домов. По его словам, это нужно было сделать, так как был отслужен Параклис Божией Матери.

Спустя время Ломаченко удалил эту информацию и принес извинения за публикацию фейка.

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“Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать его.

Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех“, - написал Ломаченко в Instagram.

Ранее сообщалось, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса отменили из-за пандемии коронавируса.