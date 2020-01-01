Майк Тайсон: Меня впечатляет Ломаченко
Легендарный американец выделил украинского боксера.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о обладателе титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко.
“Меня впечатляет Василий Ломаченко. Этот парень из Украины, знаете? Слышали о нем? Он мне нравится.
А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны боксировать вместе“, - приводит слова Тайсона Boxingnews24.
Напомним, бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса отменили из-за пандемии коронавируса.
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