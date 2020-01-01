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Майк Тайсон: Меня впечатляет Ломаченко

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Легендарный американец выделил украинского боксера.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о обладателе титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко.

“Меня впечатляет Василий Ломаченко. Этот парень из Украины, знаете? Слышали о нем? Он мне нравится.

А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны боксировать вместе“, - приводит слова Тайсона Boxingnews24.

Напомним, бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса отменили из-за пандемии коронавируса.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Василий Ломаченко
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