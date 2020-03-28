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Паркер: Усик станет вызовом для супертяжеловесов, когда адаптируется в дивизионе

Комментариев: 7
Бывший чемпион мира считает, что украинец сможет перенести свои навыки в новый вес.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Новозеландский боксер-супертяжеловес Джозеф Паркер высказался об украинце Александре Усике.
 

“Думаю, что Усик сможет перенести свои навыки в новый вес. Люди делают выводы, исходя из его первого поединка в супертяжелом дивизионе. В том бою Александр многому научился.

Да, это был не лучший поединок в его карьере, это не было то яркое выступление, которого все от него ждали. Однако Усик станет вызовом для супертяжеловесов, когда адаптируется в новом дивизионе.

Усик - боец, с которым я и сам хотел бы встретится. Я бы сразился с Усиком, Чисорой, Уайтом, Руисом, Джошуа или любым другим оппонентом“, - отметил Паркер в интервью Sky Sports.

Ранее стало известно, когда решится судьба боя Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Александр Усик, Джозеф Паркер
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  28.03.2020, 18:39
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Ты не паникуй - в соседней Украине дела намного хуже, даже женские прокладки скупили! Носи противогаз, российские военные добрые, бесплатно отдадут просроченный, и только поржут над дураком-параноиком! А Путин про Крым не забудет, пришлет вам затычек.
гость  (аноним)  28.03.2020, 18:05
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гость
С масками в Крыму проблемы - купить маски невозможно, через интернет есть предложения, но с завышенными ценами. Крымские театры вместо декораций начали шить маски, в тюрьмах заключенные тоже займутся этим. Но сейчас для потребителей доступность масок и антисептиков ограничена.
pусский  (аноним)  28.03.2020, 17:56
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pусский
Экономика Крыма растёт даже зимой, бля! Так кто "оккупант" и чего он оккупировал, если 90% жителей Крыма - этнические русские, которые процветают при мудром руководстве из Москвы?
крымчанин  (аноним)  28.03.2020, 17:54
Оценка:  0
крымчанин
Скрин с видео камеры наблюдения на Набережной в Ялте демонстрирует, что опасность подхватить коронавирус не останавливает людей от прогулок. Эти толпы непуганых идиотов несут к нам в Крым болезни и смерть. Куда смотрит Кремль, или их волнует только вечное правление?
крымчанин  (аноним)  28.03.2020, 17:52
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крымчанин
Сообщения о переполненных набережных и работающих вопреки постановлению оккупационных властей заведениях общепита, публикуют в соцсетях пользователи из разных городов полуострова.
крымчанин  (аноним)  28.03.2020, 17:50
Оценка:  0
крымчанин
После того, как президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, объяснив это необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в оккупированный Крым поехали толпы россиян, воспользовавшихся неожиданными каникулами.
pусский  (аноним)  28.03.2020, 17:18
Оценка:  0
pусский
Поветкин и Гассиев напомнят ему, что он мелкий крузер!
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