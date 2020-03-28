Паркер: Усик станет вызовом для супертяжеловесов, когда адаптируется в дивизионе

Бывший чемпион мира считает, что украинец сможет перенести свои навыки в новый вес.

Новозеландский боксер-супертяжеловес Джозеф Паркер высказался об украинце Александре Усике.



“Думаю, что Усик сможет перенести свои навыки в новый вес. Люди делают выводы, исходя из его первого поединка в супертяжелом дивизионе. В том бою Александр многому научился.

Да, это был не лучший поединок в его карьере, это не было то яркое выступление, которого все от него ждали. Однако Усик станет вызовом для супертяжеловесов, когда адаптируется в новом дивизионе.

Усик - боец, с которым я и сам хотел бы встретится. Я бы сразился с Усиком, Чисорой, Уайтом, Руисом, Джошуа или любым другим оппонентом“, - отметил Паркер в интервью Sky Sports.

Ранее стало известно, когда решится судьба боя Усик - Чисора.