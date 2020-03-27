Хирн: Спортивное телевидение отрезали от кислорода

Промоутер рассматривает возможность проведения боксерских шоу без зрителей.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что планирует встретится с представителями британской комиссии по боксу, чтобы обсудить организацию боксерских шоу без зрителей.

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“Это действительно трудное время для всего спортивного телевидения. Эти компании живут от показа прямых трансляций, и теперь они отрезаны от кислорода и ничего не могут с этим поделать.

Каждое спортивные событие, даже без болельщиков, будет с энтузиазмом восприниматься ними. Телеканалы отчаянно ищут живые спортивные события.

“Мы должны подождать несколько недель и посмотреть, насколько серьезными будут последствия вспышки коронавируса в Британии.

Представьте, что один из поединков заканчивается тяжелым нокаутом, и боксер нуждается в быстрой медицинской помощи. А врачи заняты борьбой с пандемией. Что тогда? Мы вернемся к этой идее через несколько недель“, - цитирует Хирна Ringside24.

Ранее Хирн сообщил, когда станет известна судьба боя Усик - Чисора.