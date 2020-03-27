Переключиться на мобильную версию

Хирн: Спортивное телевидение отрезали от кислорода

Комментариев: 2
Промоутер рассматривает возможность проведения боксерских шоу без зрителей.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн заявил, что планирует встретится с представителями британской комиссии по боксу, чтобы обсудить организацию боксерских шоу без зрителей.

Читай также: Хирн: Если мы не вернем бокс в июле, то можем никогда не восстановиться

“Это действительно трудное время для всего спортивного телевидения. Эти компании живут от показа прямых трансляций, и теперь они отрезаны от кислорода и ничего не могут с этим поделать.

Каждое спортивные событие, даже без болельщиков, будет с энтузиазмом восприниматься ними. Телеканалы отчаянно ищут живые спортивные события.

“Мы должны подождать несколько недель и посмотреть, насколько серьезными будут последствия вспышки коронавируса в Британии.

Представьте, что один из поединков заканчивается тяжелым нокаутом, и боксер нуждается в быстрой медицинской помощи. А врачи заняты борьбой с пандемией. Что тогда? Мы вернемся к этой идее через несколько недель“, - цитирует Хирна Ringside24.

Ранее Хирн сообщил, когда станет известна судьба боя Усик - Чисора.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.03.2020, 18:42
Оценка:  0
гость
Этот вундеркинд от бокса обанкротится!
русский  (аноним)  27.03.2020, 18:32
Оценка:  0
русский
Усик выйдет боксировать. Ему вирус по хрен, он в лапти обутый, то ли лапти не едут, то ли он еб анутый. Кароче, наш парень, русский.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь