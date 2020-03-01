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Хирн назвал дату, когда может состояться бой Джошуа - Пулев

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Промоутер нашел запасной вариант, если коронавирус помешает провести поединок в июне.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что поединок его подопечного против Кубрата Пулева может быть перенесен.

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“Сейчас у нас есть запасной вариант проведения боя - 25 июля. Если так получится, то поединок состоится там же, на стадионе Тоттенхэма. Но отмечу, что это произойдет в том случае, если возобновится АПЛ. Дата поединка висит в воздухе, но мы надеемся, что 20 июня будет свободным.

На прошедшей неделе мы обсудили то, что делать с боями в марте и апреле. Сейчас мы обсуждаем поединки в мае. Предположу, что в течение следующих двух недель мы решим, что делать с боксом в июне и июле.

Джошуа относится с пониманием, он будет рад провести поединок в конце июля. Ему не хочется, чтобы бой прошел позже. Ему важно боксировать дважды за год, но еще важнее справиться с коронавирусом“, - цитирует Хирна BoxingNews 24.

Отметим, что бой Джошуа - Пулев должен состоятся 20 июня в Лондоне (Великобритания).

Ранее Хирн сообщил, когда станет известна судьба боя Усик - Чисора.

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Теги: Эдди Хирн, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, бокс
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