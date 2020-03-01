Хирн сообщил, когда станет известна судьба боя Усик - Чисора

Поединок будет перенесен.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок Александра Уска и Дерека Чисоры будет перенесен.

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“Я думаю, что бои Усик - Чисора и Поветкин - Уайт будут перенесены. Мы выступи с официальным объявлением на этой неделе по поводу этих двух поединков.

Шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне очень малы. Мы говорим не только об окончании карантина. Например, снимаются ограничения и мы говорим: “В субботу будет большой бой, как много людей придет?“. Людям нужно будет время, чтобы обрести уверенность.

Я не сомневаюсь, что болельщики с радостью будут смотреть спортивные соревнования, но для этого нужно подходящее время“, - рассказал Хирн для Boxingnews24.

Отметим, что бой Усика и Чисоры должен был состояться 23 мая.

Ранее сообщалось, что Ломаченко не проведет бой против Лопеса 30 мая.