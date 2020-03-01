Уайт: Усик должен удержать Чисору на дистанции

У украинца могут возникнуть проблемы.

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением по поводу боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

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“Мне удалось посмотреть бой Усика против Тони Беллью. Тогда Беллью перебоксировал Александра в начале поединка. Но он не такой мощный, как Чисора. Дерек - опасный боксер. Я дважды встречался с ним в ринге, поэтому знаю, о чем говорю.

Что касается Усик, то я знаю, что он хорошо двигается, но этого может оказаться недостаточно. Он не сможет бегать вокруг Чисоры на протяжении всего боя.

Чтобы победить ему нужна мощь, нужен удар. Я не исключаю того, что у Усика могут возникнуть некоторые проблемы. Но главное - он должен удержать Дерека на дистанции“, - цитирует Уайта BoxingNews24.

Ранее стали известны дата и место боя Усик - Чисора.