Хирн: Мы можем остаться без бокса в этом году

Британец отметил, что никто не может назвать точную дату возобновления поединков.

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о том, когда бокс может вернуться.

“Мы можем остаться без бокса в этом году. Это маловероятный сценарий, но кто сейчас может давать какие-либо прогнозы? Сейчас самый оптимистический сценарий - это возвращение бокса в июне. Более реалистичным выглядит вариант с июлем. Также среди возможных сценариев рассматривают сентябрь, октябрь, ноябрь, январь, февраль.

На данный момент самое важное - прислушиваться к рекомендациям и делать то, что говорят специалисты. Только таким образом мы сможем справиться со сложившейся ситуацией как можно скорее.

Мы думали о том, чтобы проводить бои без зрителей. Даже успели забронировать для этого студии. Но мы говорили с боксерским советом, где нам объяснили, что доктора могут оказаться заняты, а в случае неотложной ситуации могли бы возникнуть проблемы с доступом в госпиталь. Одним словом - это невозможно“, - приводит слова Хирна Boxingnews24.

Ранее сообщалось, что в Top Rank отменили все ближайшие боксерские шоу.