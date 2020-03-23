Мухаммед Али победил Эвандера Холифилда на турнире eWBSS
Американец нокаутировал своего соперника.
Всемирная боксерская суперсерия WBSS начала специальный виртуальный турнир “eWBSS Heavyweight Legends“, который пройдет между восьми самыми узнаваемыми тяжеловесами в истории.
В рамках первого четвертьфинала встретились первый номер посева Мухаммед Али и Эвандер Холифилд.
Али выиграл первые четыре раунда, а в пятом сначала отправил соперника в нокдаун, а потом завершил поединок, нокаутировав Холифилда.
Напомним, бои будут проходит каждый вечер в прямом эфире, а финал состоится в воскресенье, 29 марта.
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