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Мухаммед Али победил Эвандера Холифилда на турнире eWBSS

Комментариев: 1
Американец нокаутировал своего соперника.
Мухаммед Али
Мухаммед Али
Скрин из видео

Всемирная боксерская суперсерия WBSS начала специальный виртуальный турнир “eWBSS Heavyweight Legends“, который пройдет между восьми самыми узнаваемыми тяжеловесами в истории.

В рамках первого четвертьфинала встретились первый номер посева Мухаммед Али и Эвандер Холифилд.

Али выиграл первые четыре раунда, а в пятом сначала отправил соперника в нокдаун, а потом завершил поединок, нокаутировав Холифилда.

Напомним, бои будут проходит каждый вечер в прямом эфире, а финал состоится в воскресенье, 29 марта. 

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Теги: бокс, Мухаммед Али, Эвандер Холифилд, eWBSS Heavyweight Legends
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    23.03.2020, 22:13
Оценка:  0
vladimir30kh
Ка-цап (то же, что и мокша обыкновенная) - существо, любящее бражку , распространённое на одной шестой части суши и постепенно вытесняемое оттуда более приспособленными и разумными видами.
Руськи Мир  (аноним)  23.03.2020, 21:36
Оценка:  -1
Руськи Мир
Да здравствует Ху йло-Красное Солнышко, вся Россия проголосует за этого педе раста и его переизбирут в 2024 году! И нас рать нам на всех вокруг, особенно на луган донцев и луган донок-плоскодонок!
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