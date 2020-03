Без братьев Кличко: Стал известен состав турнира легенд eWBSS

Виртуальный трофей разыграют восемь боксеров.

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) назвала состав участников и провела жеребьевку турнира “eWBSS Heavyweight Legends“, который который порадует фанатов во время карантина.

Как сказано в заявлении на официальном сайте WBSS, турнир будет смоделирован в видеоигре EA Sports “Fight Night Champion“ и пройдет между восьми самыми узнаваемыми супертяжеловесами в истории.

Отметим, что в состав участников не попали Виталий и Владимир Кличко.

В рамках четвертьфиналов пройдут следующие поединки:

Мухаммед Али (1) vs Эвандер Холифилд;

Леннокс Льюис (3) vs Джо Фрейзер;

Майк Тайсон (2) vs Эрик “Баттербин“ Эш;

Джордж Форман (4) vs Дэвид Хэй.

Турнир начнется с первого четвертьфинала, который состоится в понедельник, 23 марта.

Каждый вечер будет проходить бой в прямом эфире, а финал состоится в воскресенье, 29 марта.

Весь турнир “eWBSS Heavyweight Legends“ будет транслироваться в прямом эфире на странице World Boxing Super Series в Facebook.