Усик попал в топ-3 супертяжеловесов по версии BoxRec

Украинский боксер занял третье место в рейтинге.

Популярное издание BoxRec подготовило обновленный рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории, в котором в десятке сильнейших находится украинец Александр Усик.

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе находится на третьем месте в списке, имея в своем активе 580,5 баллов.

Рейтинг возглавил чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (912,8 пункта). Вторую позицию занял обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (864,8 очков).

Вашему вниманию топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии BoxRec:

1. Энтони Джошуа (Великобритания) - 912,8

2. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 864,8

3. Александр Усик (Украина) - 580,5

4. Энди Руис-младший (Мексика) - 486,1

5. Деонтей Уайлдер (США) - 480,6

6. Диллиан Уайт (Великобритания) - 383,1

7. Александр Поветкин (Россия) - 362,4

8. Кубрат Пулев (Болгария) - 344,5

9. Луис Ортис (Куба) - 270,9

10. Дерек Чисора (Великобитания) - 268,1

Ранее Александр Усик признался, что еще не осознал, что стал супертяжеловесом.