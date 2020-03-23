Усик попал в топ-3 супертяжеловесов по версии BoxRec
Популярное издание BoxRec подготовило обновленный рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории, в котором в десятке сильнейших находится украинец Александр Усик.
Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе находится на третьем месте в списке, имея в своем активе 580,5 баллов.
Рейтинг возглавил чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (912,8 пункта). Вторую позицию занял обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (864,8 очков).
Вашему вниманию топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии BoxRec:
1. Энтони Джошуа (Великобритания) - 912,8
2. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 864,8
3. Александр Усик (Украина) - 580,5
4. Энди Руис-младший (Мексика) - 486,1
5. Деонтей Уайлдер (США) - 480,6
6. Диллиан Уайт (Великобритания) - 383,1
7. Александр Поветкин (Россия) - 362,4
8. Кубрат Пулев (Болгария) - 344,5
9. Луис Ортис (Куба) - 270,9
10. Дерек Чисора (Великобитания) - 268,1
Ранее Александр Усик признался, что еще не осознал, что стал супертяжеловесом.
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