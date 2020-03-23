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Усик попал в топ-3 супертяжеловесов по версии BoxRec

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Украинский боксер занял третье место в рейтинге.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Популярное издание BoxRec подготовило обновленный рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории, в котором в десятке сильнейших находится украинец Александр Усик.

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе находится на третьем месте в списке, имея в своем активе 580,5 баллов.

Рейтинг возглавил чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (912,8 пункта). Вторую позицию занял обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (864,8 очков).

Вашему вниманию топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии BoxRec:

1. Энтони Джошуа (Великобритания) - 912,8

2. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 864,8

3. Александр Усик (Украина) - 580,5

4. Энди Руис-младший (Мексика) - 486,1

5. Деонтей Уайлдер (США) - 480,6

6. Диллиан Уайт (Великобритания) - 383,1

7. Александр Поветкин (Россия) - 362,4

8. Кубрат Пулев (Болгария) - 344,5

9. Луис Ортис (Куба) - 270,9

10. Дерек Чисора (Великобитания) - 268,1

Ранее Александр Усик признался, что еще не осознал, что стал супертяжеловесом.

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Теги: бокс, Александр Усик, BoxRec
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  23.03.2020, 17:04
Оценка:  0
pусский
Уверен, этот парень будет биться за Путина и за великую и неделимую Россию - с республикой Крым и и городом федерального значения Севастополь! Успехов Усику, и залупу в сраку всем псевдопатриотам Украины! Домайданились, педики...
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