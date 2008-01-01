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Фьюри выплатит огромную компенсацию бывшему промоутеру

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Британский боксер нарушил правила контракта.
Тайсон Фьюри и Мик Хеннесси
Тайсон Фьюри и Мик Хеннесси
thesun.co.uk

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выплатит бывшему промоутеру Мику Хеннесси компенсацию в размере 1,5 миллиона фунтов, об этом сообщает The Sun.

Британский боксер сотрудничал с Хеннесси с 2008-го до конца 2015 года, когда Тайсон победил Владимира Кличко. После того боя Фьюри взял паузу на 2,5 года.

По возвращению на ринг британец подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном из Queensberry Promotions. Хеннесси подал иск против Фьюри, утверждая, что он нарушил условия их контрактного соглашения.

По информации источника, стороны договорились о том, что боксер выплатит бывшему промоутеру компенсацию, чтобы дело не доходило до суда.

Ранее сообщалось, что Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию за допинг.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, вне игры
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