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Усик усовершенствовал трюк с монетами

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Украинец усложнил фокус.

Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик готовится к следующему поединку против британского боксера Дерека Чисоры.

Спортсмен набирает постепенно форму ко второму бою в новом дивизионе. На одной из тренировки Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами, а уже спустя несколько дней усложнил этот маневр.

Украинец расположился на шатной доске и подбросил четыре монеты вверх. Александру удалось поймать всех их и устоять на ногах.

Напомним, бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на 23 мая. Он должен пройти в Лондоне (Великобритания).

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Теги: Александр Усик, бокс, видео
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