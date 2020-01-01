Усик усовершенствовал трюк с монетами
Украинец усложнил фокус.
Украинский супертяжеловес Александр Усик готовится к следующему поединку против британского боксера Дерека Чисоры.
Спортсмен набирает постепенно форму ко второму бою в новом дивизионе. На одной из тренировки Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами, а уже спустя несколько дней усложнил этот маневр.
Украинец расположился на шатной доске и подбросил четыре монеты вверх. Александру удалось поймать всех их и устоять на ногах.
Напомним, бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на 23 мая. Он должен пройти в Лондоне (Великобритания).
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