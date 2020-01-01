Усик усовершенствовал трюк с монетами

Украинец усложнил фокус.

Александр Усик Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик готовится к следующему поединку против британского боксера Дерека Чисоры.

Спортсмен набирает постепенно форму ко второму бою в новом дивизионе. На одной из тренировки Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами, а уже спустя несколько дней усложнил этот маневр.

Украинец расположился на шатной доске и подбросил четыре монеты вверх. Александру удалось поймать всех их и устоять на ногах.

Напомним, бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на 23 мая. Он должен пройти в Лондоне (Великобритания).