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Третий бой Фьюри и Уайлдера под угрозой срыва

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Промоутер британца сомневается, что поединок можно будет провести.
Деонтей Уалдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уалдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о проведение третьего боя его подопечного и Деонтея Уайлдера.

“У меня есть огромные сомнения, что поединок состоится в июле или в другое время летом.

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Третий бой Фьюри с Уайлдером должен был состояться в Лас-Вегасе, но США может ждать серьезный кризис. Эта страна тратит огромные суммы на вооружение, но вместо этого они должны направить деньги на улучшение медицины.

Сейчас каждый, кого можно встретить, может быть переносчиком коронавируса. Мы не можем строить какие-либо планы на этот бой, пока сейчас такая сложная ситуация в мире из-за пандемии коронавируса“, - цитирует Уоррена Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию.

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Теги: Фрэнк Уоррен, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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