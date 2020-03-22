Арум назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес

Промоутер знает сильные качества боксеров.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал фаворита возможного поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Я считаю, что нет никого техничнее Ломаченко. Лопес - это молодой и сильный ударник. Теофимо крупнее, ведь Ломаченко до сих пор полулегковес, который боксирует в легком весе.

Я могу назвать сильные качества каждого из них, но фаворитом считаю Василия“, - цитирует Арума Boxingnews24.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко и Лопеса не состоится 30 мая.