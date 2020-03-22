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Арум назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес

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Промоутер знает сильные качества боксеров.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал фаворита возможного поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Я считаю, что нет никого техничнее Ломаченко. Лопес - это молодой и сильный ударник. Теофимо крупнее, ведь Ломаченко до сих пор полулегковес, который боксирует в легком весе. 

Я могу назвать сильные качества каждого из них, но фаворитом считаю Василия“, - цитирует Арума Boxingnews24.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко и Лопеса не состоится 30 мая.

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.03.2020, 20:39
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гость
Лукавая пейсатая Аурумская морда, скажи своим соплеменникам чоб чуму ковид-19 не распространяли, а то не с кого будет бабло качать.
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