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Атлас: Уайлдер должен сменить тренера

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Уайлдер не умеет боксировать.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас заявил, что Деонтей Уайлдер должен сменить тренера.

“Я не исключаю того, что Уайлдер повторит действия Тайсона Фьюри и поменяет себе тренера. Мне неприятно говорить об этом, ведь я не хочу ни на кого давить.

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Но я так говорю, потому что в боксе уже 44 года. Смена тренера - одна из тех вещей, которая может многое изменить.

Зачем менять тренера? В реванше с Фьюри Уайлдер не показал ничего нового. Потрясающая мощь не помогла ему избежать поражения.

Многие скажут: “Тедди, что ты несешь?“. Я в курсе, что Уайлдер был чемпионом мира и провел десять защит, но он не знает, как боксировать. Он родился с мощным ударом, но сейчас этого недостаточно“, - цитирует Атласа Boxing Scene.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Вашему вниманию видео нокаута.

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Теги: Тедди Атлас, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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