Атлас: Уайлдер должен сменить тренера

Уайлдер не умеет боксировать.

Известный тренер Тедди Атлас заявил, что Деонтей Уайлдер должен сменить тренера.

“Я не исключаю того, что Уайлдер повторит действия Тайсона Фьюри и поменяет себе тренера. Мне неприятно говорить об этом, ведь я не хочу ни на кого давить.

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Но я так говорю, потому что в боксе уже 44 года. Смена тренера - одна из тех вещей, которая может многое изменить.

Зачем менять тренера? В реванше с Фьюри Уайлдер не показал ничего нового. Потрясающая мощь не помогла ему избежать поражения.

Многие скажут: “Тедди, что ты несешь?“. Я в курсе, что Уайлдер был чемпионом мира и провел десять защит, но он не знает, как боксировать. Он родился с мощным ударом, но сейчас этого недостаточно“, - цитирует Атласа Boxing Scene.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Вашему вниманию видео нокаута.