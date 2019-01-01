Пакьяо: Я не боюсь умереть от коронавируса

Филиппинец готов пожертвовать собой.

Чемпион мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что готов помогать людям, несмотря на риск заражения коронавирусом.

Читай также: Усик - о коронавирусе: Надо объединиться и помочь друг другу

“Если вы считаете себя лидером, то обязанность заключается в том, чтобы постоянно находиться в самом центре событий.

Вы должен вести за собой людей, тем самым давая понять, что ты рядом с ними. Я вырос в нищете. И знаю, как они себя чувствуют“, - заявил Пакьяо в интервью Boxing Scene.

Ранее Ломаченко высказался о борьбе с коронавирусом.