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Арум: Ломаченко проводит тренировочный лагерь в Украине

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Глава Top Rank уверен, что бой против Лопеса состоится.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Боб Арум не знает, когда состоится бой его подопечного с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

“Может ли этот бой пройти в мае? Все возможно. Никто не знает, пока ни у кого нет ответа на этот вопрос.

Ломаченко проводит тренировочный лагерь в Украине. Пока сложно сказать, пройдет ли этот бой в мае или июне. Наверняка можно сказать лишь то, что когда-то поединок обязательно состоится. Пока не буду говорить, перенесут эту встречу или нет“, - приводит слова Арума Boxingnews24.

Отметим, что Лопес и Ломаченко еще не подписали контракт на бой, но ожидается, что этот произойдет, как только пандемия коронавируса будет побеждена.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что бой с украинцем точно не состоится 30 мая.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум, Теофимо Лопес
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