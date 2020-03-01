Арум: Ломаченко проводит тренировочный лагерь в Украине
Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Боб Арум не знает, когда состоится бой его подопечного с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.
“Может ли этот бой пройти в мае? Все возможно. Никто не знает, пока ни у кого нет ответа на этот вопрос.
Ломаченко проводит тренировочный лагерь в Украине. Пока сложно сказать, пройдет ли этот бой в мае или июне. Наверняка можно сказать лишь то, что когда-то поединок обязательно состоится. Пока не буду говорить, перенесут эту встречу или нет“, - приводит слова Арума Boxingnews24.
Отметим, что Лопес и Ломаченко еще не подписали контракт на бой, но ожидается, что этот произойдет, как только пандемия коронавируса будет побеждена.
Ранее Теофимо Лопес заявил, что бой с украинцем точно не состоится 30 мая.
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