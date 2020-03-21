Ломаченко не проведет бой против Лопеса 30 мая

Соперник украинца заявил, что поединок точно не пройдет в ранее назначенную дату.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, что его поединок против обладателя титулов по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко не состоится в намеченные даты.

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"Наш бой с Ломаченко точно не состоится 30 мая, будут назначены новые сроки. Компания Top Rank уже отправила Василия назад в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, то есть мы уже должны были начать подготовку.

Никто не знает, когда эта ситуация закончится. Возможно, если в апреле все разрешится, мы сможем провести бой июне. Некоторым придется ждать до сентября или даже ноября. Ожидается, что в это время состоится третий бой между Уайлдером и Фьюри.

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То же самое может произойти и с боем Ломаченко - Лопес. Нам просто нужно подождать и посмотреть. Всем нужно набраться терпения. Я верю, что бой состоится, вопрос только в том, когда. Может быть осенью, может - зимой", - цитирует Лопеса Boxing Scene.

Отметим, что Лопес и Ломаченко еще не подписали контракт на бой, но ожидается, что этот произойдет, как только пандемия коронавируса будет побеждена.

Стоит сказать, что в Лондоне 23 мая запланирован поединок Александра Усика и Дерека Чисоры, и есть большие опасения относительно того, состоится ли он в намеченную дату.

Ранее сообщалось, что глава Top Rank Боб Арум сделал заявление по поводу боя Ломаченко - Лопес.