WBSS проведет виртуальный турнир легенд с участием Мохаммеда Али

Всемирная боксерская суперсерия решила занять любителей бокса во время карантина.

Всемирная боксерская суперсерия WBSS сообщила о запуске специального виртуального турнира "eWBSS Heavyweight Legends", который порадует фанатов во время карантина.

Как говорится в заявлении на официальном сайте WBSS, турнир будет смоделирован в видеоигре EA Sports "Fight Night Champion" и пройдет между восьми самыми узнаваемыми тяжеловесами в истории. В их числе будет и Мухаммед Али.

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Эти боксеры будут соревноваться в традиционном для Всемирной боксерской суперсерии формате, чтобы в финале поднять eAli Trophy. Турнир начнется с первого четвертьфинала, который состоится в понедельник, 23 марта.

Каждый вечер будет проходить бой в прямом эфире, а финал состоится в воскресенье, 29 марта. Весь турнир "eWBSS Heavyweight Legends" будет транслироваться в прямом эфире на странице World Boxing Super Series в Facebook.

Всех участников турнира объявят в воскресенье, 22 марта. В этот же день состоится жеребьевка в социальных сетях.

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