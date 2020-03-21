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Арум: У Джошуа слабый подбородок, Пулев сможет его нокаутировать

Комментариев: 7
Боб Арум уверен, что Кубрат Пулев сможет справиться с чемпионом мира.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева.

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"У Джошуа слабый подбородок. Я знал Энди Руиса еще до его первого поединка с Джошуа. Его сильная сторона - скорость, но он не нокаутер. Так что то, что он отправил Джошуа на канвас говорит о слабом подбородке Энтони.

Если сравнить Пулева и Руиса, то очевидно, что Кубрат гораздо лучше. Поэтому я считаю, что если Руис смог нокаутировать Джошуа, то и Пулев сможет", - цитирует Арума Boxingnews24.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев должен состоятся 20 июня в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что этот поединок могут перенести из-за коронавируса.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, Энди Руис, Боб Арум
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Комментариев (7)
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pусский  (аноним)  21.03.2020, 18:12
Оценка:  0
pусский
В текущем году Россия стала крупнейшим экспортёром свинины на Украину, читай хоть украинские новости, придурок Заморыш! Нахуя кому в России хохляцкое сало?! А насчёт нефти у нас порядок - рынок саудитам не уступили, по окончании эпидемии цены попрут вверх!
гость  (аноним)  21.03.2020, 17:54
Оценка:  0
гость
Всем кацапам - хотите сала украинского? Тогда едьте в Донецк и в "Метро" покупайте.
vladimir30kh    21.03.2020, 17:52
Оценка:  -1
vladimir30kh
Россия попала в ловушку Саудовской Аравии и полностью теряет рынок нефти
русский  (аноним)  21.03.2020, 17:35
Оценка:  +2
русский
Ничего, Джошуа пойдет Пулева. А потом приступит к слабенькому на анал Усуку, без удара. Натянет Сашу на свой черный огурец, и будет трахать, пока тот не кончит пуканом.
vladimir30kh    21.03.2020, 17:24
Оценка:  -1
vladimir30kh
Саудиты МОЛОДЦЫ! Слава Украине!
vladimir30kh    21.03.2020, 17:15
Оценка:  -1
vladimir30kh
Через неделю все кацапы станут миллионерами, за миллион можно будет купить рулончик туалетной бумаги ))))))
vladimir30kh    21.03.2020, 17:07
Оценка:  -1
vladimir30kh
Сын кацапенок спрашивает у отца:- папа а нас нефтяной кризис коснется?- нет сынок коснется он богатых а нам пи...ец
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