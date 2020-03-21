Арум: У Джошуа слабый подбородок, Пулев сможет его нокаутировать

Боб Арум уверен, что Кубрат Пулев сможет справиться с чемпионом мира.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева.

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"У Джошуа слабый подбородок. Я знал Энди Руиса еще до его первого поединка с Джошуа. Его сильная сторона - скорость, но он не нокаутер. Так что то, что он отправил Джошуа на канвас говорит о слабом подбородке Энтони.

Если сравнить Пулева и Руиса, то очевидно, что Кубрат гораздо лучше. Поэтому я считаю, что если Руис смог нокаутировать Джошуа, то и Пулев сможет", - цитирует Арума Boxingnews24.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев должен состоятся 20 июня в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что этот поединок могут перенести из-за коронавируса.