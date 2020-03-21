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Рамирес: Постол голоден к победам

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У украинца огромная мотивация одержать победу над своим соперником.
Хосе Рамирес
Хосе Рамирес
Getty Images

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 KO) поделился мнением по поводу боя против Виктора Постала (31-2, 12 KO).

“В ближайшую неделю я собираюсь организовать лагерь для подготовки к бою с Постолом.

Виктор - опытный, и он был на ринге против лучших бойцов нашей весовой категории в мире. Он дрался с Теренсом Кроуфордом и Джошем Тейлором. С последним Постол провел шикарный поединок.

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Постол голоден к победам. Однажды у него было это, когда он избил Лукаса Матиссе. Поэтому я знаю, что он будет подготовленным.

Сейчас у него будет вторая попытка попасть в высшую лигу, поэтому я с нетерпением жду этого боя. Я рад сражаться с бойцом с такой мотивацией, и он является важной частью моего плана“, - рассказал Рамирес для YouTube-канала SNOWQUEENLA.

Ранее стали известны дата и место боя Постол - Рамирес.

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Теги: Хосе Рамирес, Виктор Постол, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.03.2020, 13:00
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Зато Постол хохляцкий задрот и потому проиграет, гы-гы-гы!
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