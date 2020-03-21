Усик: Я намерен драться с Джошуа и Фьюри

Украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести поединки против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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“Я тяжело работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Мне хочется драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри.

Я должен оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активна - это хорошо, если нет - плохо“, - цитирует Усика Sky Sports.

Напомним, что следующий бой Александр Усик проведет против Дерека Чисоры 23 мая.