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Усик: Я намерен драться с Джошуа и Фьюри

Комментариев: 1
Украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести поединки против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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“Я тяжело работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Мне хочется драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри.

Я должен оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активна - это хорошо, если нет - плохо“, - цитирует Усика Sky Sports.

Напомним, что следующий бой Александр Усик проведет против Дерека Чисоры 23 мая.

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Теги: Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    21.03.2020, 12:15
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vladimir30kh
Не переживайте если не удалось запастись туалетной бумагой,скоро жопу можна будет подтирать рублями )))))
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