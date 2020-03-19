Ломаченко высказался о борьбе с коронавирусом
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко выступил с заявлением по поводу борьбы с пандемией коронавируса.
Украинский боксер в Instagram призвал общество не паниковать в связи с опасным вирусом.
У каждого свои методы борьбы с Вирусами😊 В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?) . @lomachenkovasiliy #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena#derekwarchisora#ukraine#koronavirüsü#covid_19 #corovirus#усик#ломаченко#украина#короновирус#
“У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?“, - написал Ломаченко под фото.
Ранее сообщалось, что Ломаченко вернулся в Украину. Отметим, что следующий бой украинца находится под угрозой срыва из-за коронавируса.
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