Ломаченко высказался о борьбе с коронавирусом

У украинца свои особые методы противостояния.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко выступил с заявлением по поводу борьбы с пандемией коронавируса.

Украинский боксер в Instagram призвал общество не паниковать в связи с опасным вирусом.

“У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?“, - написал Ломаченко под фото.

Ранее сообщалось, что Ломаченко вернулся в Украину. Отметим, что следующий бой украинца находится под угрозой срыва из-за коронавируса.