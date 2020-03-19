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Ломаченко высказался о борьбе с коронавирусом

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У украинца свои особые методы противостояния.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко выступил с заявлением по поводу борьбы с пандемией коронавируса.

Украинский боксер в Instagram призвал общество не паниковать в связи с опасным вирусом.

“У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?“, - написал Ломаченко под фото.

Ранее сообщалось, что Ломаченко вернулся в Украину. Отметим, что следующий бой украинца находится под угрозой срыва из-за коронавируса.

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Теги: Василий Ломаченко, коронавирус
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