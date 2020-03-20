Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры

Но для начала украинец желает стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что после завершение боксерской карьеры, хочет попробовать себя в голливудском кино.

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“Пока у меня будет оставаться мотивация вставать в 5 утра и тренироваться, я буду заниматься боксом.

Когда у меня появится чувство, что не захочу вылезать из кровати, то подумаю о завершении карьеры боксера и о начале карьеры в голливудском кино.

Но данный момент у меня есть мечта: стать абсолютным чемпионом в двух разных весовых категориях,“ - цитирует Усика Boxing Scene.

Напомним, что свой следующий бой, который назначен на 23 мая, Александр Усик проведет против Дерека Чисоры.