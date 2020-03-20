Лопес: Наш поединок с Ломаченко перенесут

Боксер хочет провести два-три поединка в этом году.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

Читай также: Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Лопес

“Я узнал, что 14 марта отменили бой Шакура Стивенсона, а 17-го - Майкла Конлана. Ко мне пришло понимание, что мой бой будет следующим. Мы почти уверены, что станем следующими. Наш поединок с Ломаченко не отменят, а перенесут. Будем ждать уведомлений.

Коронавирус повлиял не только на бокс, но и на другие виды спорта. Так что это что-то очень серьезное. Надеюсь, что все изменится к лучшему.

Читай также: Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами

Сейчас уже 2020 год, а я еще не дрался. Я провел последний бой в декабре, а сейчас у нас март. Я хочу провести в этом году как минимум два, возможно, три поединка. Никто не знает, как долго продлится эта ситуация с вирусом.

Откровенно говоря, в такие времена мы ничего не можем изменить. Все очень непредсказуемо. Мы будем только сидеть и ждать“, - цитирует Лопеса ESPN.

Ранее сообщалось, что следующий бой Ломанченко находится под угрозой срыва.