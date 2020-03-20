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Лопес: Наш поединок с Ломаченко перенесут

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Боксер хочет провести два-три поединка в этом году.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

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“Я узнал, что 14 марта отменили бой Шакура Стивенсона, а 17-го - Майкла Конлана. Ко мне пришло понимание, что мой бой будет следующим. Мы почти уверены, что станем следующими. Наш поединок с Ломаченко не отменят, а перенесут. Будем ждать уведомлений.

Коронавирус повлиял не только на бокс, но и на другие виды спорта. Так что это что-то очень серьезное. Надеюсь, что все изменится к лучшему.

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Сейчас уже 2020 год, а я еще не дрался. Я провел последний бой в декабре, а сейчас у нас март. Я хочу провести в этом году как минимум два, возможно, три поединка. Никто не знает, как долго продлится эта ситуация с вирусом.

Откровенно говоря, в такие времена мы ничего не можем изменить. Все очень непредсказуемо. Мы будем только сидеть и ждать“, - цитирует Лопеса ESPN.

Ранее сообщалось, что следующий бой Ломанченко находится под угрозой срыва.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломачеко, бокс, коронавирус
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  20.03.2020, 18:00
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Пускай оба приедут в Питер. Я обоих выебу в сраные дырки блядь иби их мать.
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