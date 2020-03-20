Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Лопес

Функционер не знает, когда состоится поединок.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу возможной отмены боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Я не гений, у меня нет ответа на эту тему. Я не хочу нести какую-то чушь. Я сейчас ничего не могу ответить, ведь не знаю. Я не собираюсь говорить что-то только ради того, чтобы утешить болельщиков.

Мы можем перепланировать бой на июнь. Но кто-то знает, что будет в июне? А что нам делать с маем? Мы не имеем понятия. Запланировать бой и сказать боксерам, чтобы они начали подготовку к поединку в мае, - это бессмысленно, ведь мы ничего не знаем.

Мы лишь мелкая деталь в целом колесе. В Национальной баскетбольной лиге и Главной лиге бейсбола ничего не знают. Что уж тогда говорить о нас?“ - цитирует Арума ESPN.

Ранее сообщалось, что Top Rank отменила ближайшие боксерские шоу.