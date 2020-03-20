Лопес: Я не буду сидеть как утка и ждать Ломаченко

Боксер разочарован украинцем из-за его отношения к делу.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес поделился мнением по поводу возможной отмены боя с Василием Ломаченко из-за того, что украинец вернулся в Украину в связи с пандемией коронавируса.

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“Наша команда ждала, когда Ломаченко и согласится драться. Я думаю, что некоторые моменты в переговорах бесили Василия. Ему хотелось получить больше денег. Переговоры шли непросто, но а теперь произошла эта ситуация.

Понятно, что они отправили Ломаченко домой в Украину. Честно, я не знаю. Я просто разочарован из-за всего этого и отношения Василия к делу.

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Если честно, мы не собираемся ждать его. Мы дали ему все, в чем он нуждался и чего хотел. Сейчас он жалуется по поводу проведения боя в Нью-Йорке. Ломаченко хочет драться в Лас-Вегасе или Кали. Это бесит меня. Я не буду сидеть как утка и просто ждать его.

Я уже давно говорил о том, что планирую перейти в первый полусредний вес. Меня удерживает от этого только бой с Ломаченко. Если мы не проведем бой, то это не моя вина. Сейчас наступили тяжелые времена, ведь неясно, как все сложится“, - заявил Лопес для ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес запланирован на 30 мая.